"Образа переросла в параною": Макрон про причини рішення Путіна напасти на Україну
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що образа Путіна переросла в параною і це підштовхнуло його до рішення розв'язати війну проти України. Французький лідер додав, що останні роки глава Кремля практично перебував у міжнародній ізоляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Як зазначає видання, відповідаючи на питання про причини, що спонукали Путіна вторгнутися в Україну, Макрон заявив, що "його образа переросла в параною". За його словами, після введених у 2014 році санкцій глава Кремля фактично опинився в міжнародній ізоляції і це тільки зміцнило його в рішенні розв'язати війну.
"Роль COVID також не слід недооцінювати. Він місяцями опинявся в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими главами держав", - додав Макрон.
При цьому президент вважає, що Путін "поважає Францію і проводить відмінність з рештою заходу". Однак, за його словами, у глави Кремля дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з США.
Нагадаємо, раніше Макрон виступив за продовження діалогу з Путіним.
Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, навіщо він з Макроном телефонують Путіну.
Війна Росії проти України триває 48-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!