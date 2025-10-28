Обід у два кліки: McDonald’s запускає в Україні "Мобільне замовлення"

McDonald’s тестує в Україні новий сервіс - "Мобільне замовлення". Поки він доступний лише в чотирьох ресторанах Києва, але згодом запрацює по всій країні.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення McDonald’s.
Користувачі зможуть замовляти улюблені страви, оплачувати їх у застосунку та обирати зручний спосіб отримання - у зоні видачі, на "МакДрайві" або прямо за столиком.
"Мобільне замовлення" працює у ресторанах за адресами:
Щоб зробити замовлення потрібно:
У компанії зазначили, що тестування дасть змогу перевірити стабільність роботи сервісу перед запуском у всіх ресторанах України.
Раніше РБК-Україна писало, що McDonald’s відновив українське меню у своїх ресторанах. У мережі з’явилися два нові житні бургери - зі свининою та соусом із хріном і з куркою та часниковим соусом. Також у меню додали картоплю фрі з грибним соусом і смаженою цибулею.
Також ми розповідали, що McDonald's в Україні почав поетапно відмовлятися від пластикових трубочок для холодних напоїв. У залах їх подають без кришок і трубочок, а для напоїв на виніс запровадили паперові кришечки з отвором. Ініціатива спрямована на скорочення одноразового пластику та турботу про довкілля.