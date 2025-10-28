Обід у два кліки: McDonald’s запускає в Україні "Мобільне замовлення"

Користувачі зможуть замовляти улюблені страви, оплачувати їх у застосунку та обирати зручний спосіб отримання - у зоні видачі, на "МакДрайві" або прямо за столиком.

Де вже доступний сервіс

"Мобільне замовлення" працює у ресторанах за адресами:

вул. Є. Сверстюка, 1;

вул. Софійська, ½;

вул. Гришка, 7А;

просп. Правди, 47.

Як зробити мобільне замовлення

Щоб зробити замовлення потрібно:

відкрити застосунок McDonald’s і натиснути "Замовлення";

обрати заклад поблизу;

додати страви до кошика;

визначити спосіб отримання;

сплатити онлайн і забрати замовлення.

У компанії зазначили, що тестування дасть змогу перевірити стабільність роботи сервісу перед запуском у всіх ресторанах України.