Обед в два клика: McDonald's запускает в Украине "Мобильный заказ"

McDonald's тестирует в Украине новый сервис - "Мобильный заказ". Пока он доступен только в четырех ресторанах Киева, но позже заработает по всей стране.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение McDonald's.
Пользователи смогут заказывать любимые блюда, оплачивать их в приложении и выбирать удобный способ получения - в зоне выдачи, на "МакДрайве" или прямо за столиком.
"Мобильный заказ" работает в ресторанах по адресам:
Чтобы сделать заказ нужно:
В компании отметили, что тестирование позволит проверить стабильность работы сервиса перед запуском во всех ресторанах Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что McDonald's возобновил украинское меню в своих ресторанах. В сети появились два новых ржаных бургера - со свининой и соусом с хреном и с курицей и чесночным соусом. Также в меню добавили картофель фри с грибным соусом и жареным луком.
Также мы рассказывали, что McDonald's в Украине начал поэтапно отказываться от пластиковых трубочек для холодных напитков. В залах их подают без крышек и трубочек, а для напитков на вынос ввели бумажные крышечки с отверстием. Инициатива направлена на сокращение одноразового пластика и заботу об окружающей среде.