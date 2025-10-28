RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Обед в два клика: McDonald's запускает в Украине "Мобильный заказ"

Фото: В Киеве появился сервис "Мобильный заказ" в McDonald's (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

McDonald's тестирует в Украине новый сервис - "Мобильный заказ". Пока он доступен только в четырех ресторанах Киева, но позже заработает по всей стране.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение McDonald's.

Пользователи смогут заказывать любимые блюда, оплачивать их в приложении и выбирать удобный способ получения - в зоне выдачи, на "МакДрайве" или прямо за столиком.

Где уже доступен сервис

"Мобильный заказ" работает в ресторанах по адресам:

  • ул. Е. Сверстюка, 1;
  • ул. Софийская, ½;
  • ул. Гришко, 7А;
  • просп. Правды, 47.

Как сделать мобильный заказ

Чтобы сделать заказ нужно:

  • открыть приложение McDonald's и нажать "Заказ";
  • выбрать заведение поблизости;
  • добавить блюда в корзину;
  • определить способ получения;
  • оплатить онлайн и забрать заказ.

В компании отметили, что тестирование позволит проверить стабильность работы сервиса перед запуском во всех ресторанах Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что McDonald's возобновил украинское меню в своих ресторанах. В сети появились два новых ржаных бургера - со свининой и соусом с хреном и с курицей и чесночным соусом. Также в меню добавили картофель фри с грибным соусом и жареным луком.

Также мы рассказывали, что McDonald's в Украине начал поэтапно отказываться от пластиковых трубочек для холодных напитков. В залах их подают без крышек и трубочек, а для напитков на вынос ввели бумажные крышечки с отверстием. Инициатива направлена на сокращение одноразового пластика и заботу об окружающей среде.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдзМакДональдсMcDonald’s