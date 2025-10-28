Обед в два клика: McDonald's запускает в Украине "Мобильный заказ"

Пользователи смогут заказывать любимые блюда, оплачивать их в приложении и выбирать удобный способ получения - в зоне выдачи, на "МакДрайве" или прямо за столиком.

Где уже доступен сервис

"Мобильный заказ" работает в ресторанах по адресам:

ул. Е. Сверстюка, 1;

ул. Софийская, ½;

ул. Гришко, 7А;

просп. Правды, 47.

Как сделать мобильный заказ

Чтобы сделать заказ нужно:

открыть приложение McDonald's и нажать "Заказ";

выбрать заведение поблизости;

добавить блюда в корзину;

определить способ получения;

оплатить онлайн и забрать заказ.

В компании отметили, что тестирование позволит проверить стабильность работы сервиса перед запуском во всех ресторанах Украины.