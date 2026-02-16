Угорщина та Словаччина попросили союзника України качати нафту РФ: що той відповів

Угорщина і Словаччина на тлі проблем із роботою трубопроводу "Дружба" звернулися до Хорватії по допомогу з імпортом російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Угорщини Петера Сійярто в соцмережі X, голову Мінекономіки Хорватії Анте Шушняра в соцмережі X і Bloomberg.
Сійярто поскаржився, що Україна нібито "з політичних причин" відмовляється відновлювати транзит нафти трубопроводом "Дружба". Тому Будапешт і Братислава звернулися до Загреба.
"Ми просимо Хорватію дозволити транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину трубопроводом "Адрія", оскільки наш виняток із санкцій надає можливість імпорту російської нафти морським шляхом у разі порушення поставок трубопроводом", - сказав він.
У відповідь на такі прохання Шуняр написав, що Хорватія готова допомогти з розв'язанням проблеми постачань нафти в Угорщину і Словаччину, але тільки в рамках законодавства Євросоюзу і не порушуючи санкцій США.
"Ніхто не повинен залишатися без пального", - додав хорватський міністр.
Варто зауважити, що Хорватія активно допомагає Україні в обороні від Росії. Зокрема, у жовтні Київ та Загреб домовилися про спільне виробництво зброї.
Нагадаємо, транзит нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну було зупинено з кінця січня на тлі масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що проблеми з транзитом почалися через російський удар по нафтопроводу.
За його словами, Будапешт публічно не реагував на таку атаку. Хоча до цього, коли нафтопровід було пошкоджено внаслідок українських операцій, угорські чиновники одразу починали погрожувати Україні.