Венгрия и Словакия попросили союзника Украины качать нефть РФ: что тот ответил

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия и Словакия на фоне проблем с работой трубопровода "Дружба" обратились к Хорватии за помощью с импортом российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети X, главу Минэкономики Хорватии Анте Шушняра в соцсети X и Bloomberg.

Читайте также: "Дружба" под ударом ВСУ: как атаки по нефтепроводу бьют по РФ и почему паникует Орбан

Запрос Венгрии и Словакии

Сийярто пожаловался, что Украина якобы "по политическим причинам" отказывается восстанавливать транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Поэтому Будапешт и Братислава обратились к Загребу. 

"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу", - сказал он. 

Ответ Хорватии 

В ответ на такие просьбы Шуняр написал, что Хорватия готова помочь с решением проблемы поставок нефти в Венгрию и Словакию, но только в рамках законодательства Євросоюза и не нарушая санкций США. 

"Никто не должен оставаться без горючего", - добавил хорватский министр. 

Стоит заметить, что Хорватия активно помогает Украине в обороне от России. В частности, в октябре Киев и Загреб договорились о совместном производстве оружия. 

Транзит нефти по "Дружбе"

Напомним, транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину был остановлен с конца января на фоне масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что проблемы с транзитом начались из-за российского удара по нефтепроводу.

По его словам, Будапешт публично не реагировал на такую атаку. Хотя до этого, когда нефтепровод был поврежден в результате украинских операций, венгерские чиновники сразу начинали угрожать Украине.

