Венгрия и Словакия попросили союзника Украины качать нефть РФ: что тот ответил

Венгрия и Словакия на фоне проблем с работой трубопровода "Дружба" обратились к Хорватии за помощью с импортом российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети X, главу Минэкономики Хорватии Анте Шушняра в соцсети X и Bloomberg.
Сийярто пожаловался, что Украина якобы "по политическим причинам" отказывается восстанавливать транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Поэтому Будапешт и Братислава обратились к Загребу.
"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу", - сказал он.
В ответ на такие просьбы Шуняр написал, что Хорватия готова помочь с решением проблемы поставок нефти в Венгрию и Словакию, но только в рамках законодательства Євросоюза и не нарушая санкций США.
"Никто не должен оставаться без горючего", - добавил хорватский министр.
Стоит заметить, что Хорватия активно помогает Украине в обороне от России. В частности, в октябре Киев и Загреб договорились о совместном производстве оружия.
Напомним, транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину был остановлен с конца января на фоне масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что проблемы с транзитом начались из-за российского удара по нефтепроводу.
По его словам, Будапешт публично не реагировал на такую атаку. Хотя до этого, когда нефтепровод был поврежден в результате украинских операций, венгерские чиновники сразу начинали угрожать Украине.