За обхід санкцій - тюрма та мільйонні штрафи: Рада підтримала новий закон

Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект №12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Проект закону за основу підтримали - 254 народні депутати.
Основні положення:
Також передбачено відповідальність юридичних осіб - штраф, конфіскація, ліквідація. Суб’єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи.
Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський ініціював внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, а також до закону "Про санкції".
Нагадаємо, у квітні 2024 року Володимир Зеленський ввів нові санкції, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.
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