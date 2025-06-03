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За обхід санкцій - тюрма та мільйонні штрафи: Рада підтримала новий закон

Ілюстративне фото: Рада підтримала законопроект про покарання за обхід санкцій (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект №12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проект закону за основу підтримали - 254 народні депутати.

Основні положення:

  • криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;
  • встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;
  • покарання: штраф від 425 тисяч до 2,04 млн гривень або позбавлення волі на 2-10 років;
  • запроваджується вартісний поріг у 151,4 тисячі гривень для відмежування дрібних порушень;
  • обов’язкове додаткове покарання - заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді - конфіскація майна.

Також передбачено відповідальність юридичних осіб - штраф, конфіскація, ліквідація. Суб’єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи.

Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський ініціював внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, а також до закону "Про санкції".

Нагадаємо, у квітні 2024 року Володимир Зеленський ввів нові санкції, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

Детальніше про те, хто опинився в цьому списку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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