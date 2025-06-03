За обхід санкцій - тюрма та мільйонні штрафи: Рада підтримала новий закон

Нагадаємо, у квітні 2024 року Володимир Зеленський ввів нові санкції, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

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