В Україні хочуть ввести відповідальність за порушення санкцій

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Варто зауважити, що наразі текст законопроекту та пояснювальна записка відсутні. Однак проект закону одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництва. Законопроект зареєстровано під реєстраційним номером №12406. Водночас заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих у себе у Facebook зауважила, що у робочій групі щодо створення законопроекту крім Мінʼюсту працювали представники Офісу Президента, Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ. Законопроект передбачає: відповідальність за умисні та необережні порушення санкційних обмежень, а також умисний обхід санкцій;

поріг відповідальності у сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно 3 тисячі євро), за винятком товарів військового призначення чи подвійного використання( незалежно від їх вартості);

як загальний суб’єкт злочину (тобто, сама підсанкційна особа або інші особи, які порушили або сприяли порушенню санкцій), так і спеціальний - посадові/службові особи та особи, які надають публічні послуги;

покарання за порушення та/або обхід санкції: штраф (від 425 тисяч гривень до 2 млн гривень) або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. Також у якості обов’язкового покарання пропонується позбавляти права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а в окремих випадках – конфіскація майна.

застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб - штраф, конфіскація майна або ліквідація.