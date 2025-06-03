За обход санкций - тюрьма и миллионные штрафы: Рада поддержала новый закон

Напомним, в апреле 2024 года Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

Подробнее о том, кто оказался в этом списке - читайте в материале РБК-Украина.

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