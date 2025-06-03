RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За обход санкций - тюрьма и миллионные штрафы: Рада поддержала новый закон

Иллюстративное фото: Рада поддержала законопроект о наказании за обход санкций (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада сегодня поддержала законопроект №12406, который устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проект закона за основу поддержали - 254 народных депутата.

Основные положения:

  • криминализирует нарушения и обход санкций, прежде всего финансовых;
  • устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение;
  • наказание: штраф от 425 тысяч до 2,04 млн гривен или лишение свободы на 2-10 лет;
  • вводится стоимостный порог в 151,4 тысячи гривен для отграничения мелких нарушений;
  • обязательное дополнительное наказание - запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда - конфискация имущества.

Также предусмотрена ответственность юридических лиц - штраф, конфискация, ликвидация. Субъекты правонарушения - не только подсанкционные, но и третьи лица.

Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, а также в закон "О санкциях".

Напомним, в апреле 2024 года Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

Подробнее о том, кто оказался в этом списке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВерховная радаШтрафы