За обхід санкцій - тюрма та мільйонні штрафи: Рада підтримала новий закон

Ілюстративне фото: Рада підтримала законопроект про покарання за обхід санкцій (GettyImages)

Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект №12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проект закону за основу підтримали - 254 народні депутати. Основні положення: криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;

встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;

покарання: штраф від 425 тисяч до 2,04 млн гривень або позбавлення волі на 2-10 років;

запроваджується вартісний поріг у 151,4 тисячі гривень для відмежування дрібних порушень;

обов’язкове додаткове покарання - заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді - конфіскація майна. Також передбачено відповідальність юридичних осіб - штраф, конфіскація, ліквідація. Суб’єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи. Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський ініціював внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, а також до закону "Про санкції".