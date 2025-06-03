За обхід санкцій - тюрма та мільйонні штрафи: Рада підтримала новий закон
Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект №12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Проект закону за основу підтримали - 254 народні депутати.
Основні положення:
- криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;
- встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;
- покарання: штраф від 425 тисяч до 2,04 млн гривень або позбавлення волі на 2-10 років;
- запроваджується вартісний поріг у 151,4 тисячі гривень для відмежування дрібних порушень;
- обов’язкове додаткове покарання - заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді - конфіскація майна.
Також передбачено відповідальність юридичних осіб - штраф, конфіскація, ліквідація. Суб’єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи.
Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський ініціював внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, а також до закону "Про санкції".
Нагадаємо, у квітні 2024 року Володимир Зеленський ввів нові санкції, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.
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