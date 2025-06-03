За обход санкций - тюрьма и миллионные штрафы: Рада поддержала новый закон
Верховная Рада сегодня поддержала законопроект №12406, который устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Проект закона за основу поддержали - 254 народных депутата.
Основные положения:
- криминализирует нарушения и обход санкций, прежде всего финансовых;
- устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение;
- наказание: штраф от 425 тысяч до 2,04 млн гривен или лишение свободы на 2-10 лет;
- вводится стоимостный порог в 151,4 тысячи гривен для отграничения мелких нарушений;
- обязательное дополнительное наказание - запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда - конфискация имущества.
Также предусмотрена ответственность юридических лиц - штраф, конфискация, ликвидация. Субъекты правонарушения - не только подсанкционные, но и третьи лица.
Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, а также в закон "О санкциях".
Напомним, в апреле 2024 года Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.
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