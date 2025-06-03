За обход санкций - тюрьма и миллионные штрафы: Рада поддержала новый закон

Верховная Рада сегодня поддержала законопроект №12406, который устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, а также в закон "О санкциях".

Также предусмотрена ответственность юридических лиц - штраф, конфискация, ликвидация. Субъекты правонарушения - не только подсанкционные, но и третьи лица.

Напомним, в апреле 2024 года Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

Подробнее о том, кто оказался в этом списке - читайте в материале РБК-Украина.

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