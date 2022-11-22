В обхід ембарго ЄС. Болгарія домовилась з "Лукойлом" про експорт нафтопродуктів

Домовленість була досягнута попри попередження Європейської комісії, що це буде порушенням санкцій Європейського союзу. Алексєєв зазначив, що болгарський бюджет отримає додаткові 350 мільйонів євро.

"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе весь видобуток, доходи та податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав віцепрем'єр.

Як зазначається, угода може бути вигідною для "Лукойлу". Фактично вона зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго. Раніше ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року з РФ. Болгарія отримала виняток через свою специфічну географічну вразливість та зможе продовжувати імпортувати сиру нафту і нафтопродукти морським транспортом до кінця 2024 року.

Європейська комісія відреагувала та заявила, що "Лукойл" не може експортувати з Болгарії нафтопродукти, вироблені з російської нафти. Уряд Болгарії запевняє, що позиція Брюсселя була неправильно витлумачена болгарськими ЗМІ. Болгарія знайшла виняток та заявила, що бензин і дизельне паливо, вироблені з російської нафти за межами блоку, можуть потрапити на єдиний ринок.