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В обхід ембарго ЄС. Болгарія домовилась з "Лукойлом" про експорт нафтопродуктів

Фото: Болгарія домовилась з "Лукойлом" про експорт нафтопродуктів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Болгарії та компанія "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися про продовження діяльності та експорту нафтопродуктів до ЄС до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань економічної політики Христо Алексєєва, яку приводить Euractiv.

Домовленість була досягнута попри попередження Європейської комісії, що це буде порушенням санкцій Європейського союзу. Алексєєв зазначив, що болгарський бюджет отримає додаткові 350 мільйонів євро.

"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе весь видобуток, доходи та податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав віцепрем'єр.

Як зазначається, угода може бути вигідною для "Лукойлу". Фактично вона зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго. Раніше ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року з РФ. Болгарія отримала виняток через свою специфічну географічну вразливість та зможе продовжувати імпортувати сиру нафту і нафтопродукти морським транспортом до кінця 2024 року.

Європейська комісія відреагувала та заявила, що "Лукойл" не може експортувати з Болгарії нафтопродукти, вироблені з російської нафти. Уряд Болгарії запевняє, що позиція Брюсселя була неправильно витлумачена болгарськими ЗМІ. Болгарія знайшла виняток та заявила, що бензин і дизельне паливо, вироблені з російської нафти за межами блоку, можуть потрапити на єдиний ринок.

Нагадаємо, що РФ вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах ЄС, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів. До набуття чинності ембарго на російську нафту залишилося всього два тижні.

РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня Туреччина закриє протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою. Для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.

Крім того, ЄС може досягнути угоди щодо обмеження ціни на російську нафту найближчим часом.

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