ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС може погодити обмеження ціни на російську нафту наступного тижня, - журналіст

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 12:14
ЄС може погодити обмеження ціни на російську нафту наступного тижня, - журналіст Фото: ЄС може погодити обмеження ціни на російську нафту наступного тижня (flickr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз може досягнути угоди щодо обмеження ціни на російську нафту наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Наступного тижня може бути досягнута угода щодо нафтової стелі - багато що залежатиме від подальших переговорів із саудівцями", - написав він.

Йозвяк також зазначив, що подальші санкції Євросоюзу щодо Росії все ще обговорюються. За його словами, вони можуть бути представлені в листопаді, проте, ймовірно більше стосуватимуться усуненню лазівок, ніж введення нових обмежень.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на російську нафту.

При цьому Євросоюз допустив виключення з режиму обмежень ціни на російську нафту, якщо це важливо для енергобезпеки конкретної країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація НАФТА
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
Чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах Донбасу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах Донбасу