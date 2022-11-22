В обход эмбарго ЕС. Болгария договорилась с "Лукойлом" об экспорте нефтепродуктов

Договоренность была достигнута, несмотря на предупреждение Европейской комиссии, что это будет нарушением санкций Европейского союза. Алексеев отметил, что болгарский бюджет получит дополнительные 350 миллионов евро.

"Сегодня мы добились очень важного шага - с 1 января 2023 года "Лукойл" переведет всю добычу, доходы и налоги, которые будут уплачиваться в Болгарии, а не, как это было раньше, в Нидерландах или Швейцарии", - сказал вице-премьер.

Как отмечается, сделка может быть выгодна "Лукойлу". Фактически она сделает Болгарию базой для частичного избегания европейского нефтяного эмбарго. Ранее ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года и других нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года из РФ. Болгария получила исключение из-за своей специфической географической уязвимости и сможет продолжать импортировать сырую нефть и нефтепродукты морским транспортом до конца 2024 года.

Европейская комиссия отреагировала и заявила, что "Лукойл" не может экспортировать из Болгарии нефтепродукты, производимые из российской нефти. Правительство Болгарии уверяет, что позиция Брюсселя была неправильно истолкована болгарскими СМИ. Болгария нашла исключение и заявила, что бензин и дизельное топливо, производимые из российской нефти за пределами блока, могут попасть на единый рынок.