Туреччина від грудня закриє протоки Босфор і Дарданелли для танкерів: кого торкнеться

Туреччина з 1 грудня планує закрити протоки Босфор і Дарданелли для суден, що перевозять нафту, якщо у них немає страховки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Нове правило набуде чинності за кілька днів до запуску європейських санкцій проти російської нафти.

Після введення санкцій нафтовики Росії втратять можливість отримати страховку, перевозячи нафту за ціною вищою за встановлений ліміт. Турецький чиновник, який працює в системі контролю за перевезеннями на морі, підтвердив, що нові правила при перетині Босфору пов'язані із санкціями проти Росії, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася.

Нововведення, як повідомив чиновник, вплине на танкери з російською сировиною, якщо їм не вдасться отримати страхові гарантії на відшкодування збитків у разі надзвичайних подій, як-от розлив нафти. Він наголосив, що це рішення пов'язане з необхідністю забезпечити безпеку проток.

Зазначається, що під загрозою може опинитися весь експорт російської нафти з Новоросійська – близько 650 тисяч барелів на добу.