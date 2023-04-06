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Вірменія візьме участь у військових навчаннях НАТО, - Пентагон

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Четвер 06 квітня 2023 18:18
Вірменія візьме участь у військових навчаннях НАТО, - Пентагон Фото: Вірменія візьме участь у військових навчаннях НАТО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях країн НАТО, які стартують 22 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Сабріни Сінгх.

"Приблизно 9000 військовослужбовців США та близько 17000 військовослужбовців з 26 країн-союзників і партнерів візьмуть участь, а частина навчань охопить 10 різних європейських країн", - сказала Сінгх.

Серед них, як повідомила представниця Пентагону, є низка країн, які не входять до НАТО: Вірменія, Молдова, Боснія, Герцеговина, а також сили Косова.

"Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці й будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами", - повідомила Сінгх.

За її словами, метою маневрів буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, "стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії".

Зазначимо, Вірменія, яка два роки тому відмовилася брати участь у навчаннях НАТО, цього разу змінила позицію через охолодження відносин з Кремлем та ОДКБ, які не підтримали прем'єра Нікола Пашиняна в конфлікті з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала спільні навчання країн-членів ОДКБ під назвою "Непорушне братство-2023", і вони, як очікувалося, мали пройти на території Вірменії.

При цьому Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території через недоцільність.

Крім того, Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ.

Також додамо, нещодавно Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) йде з Вірменії. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначив, що це що турбує країну.

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