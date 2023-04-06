Вірменія візьме участь у військових навчаннях НАТО, - Пентагон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Сабріни Сінгх.

"Приблизно 9000 військовослужбовців США та близько 17000 військовослужбовців з 26 країн-союзників і партнерів візьмуть участь, а частина навчань охопить 10 різних європейських країн", - сказала Сінгх.

Серед них, як повідомила представниця Пентагону, є низка країн, які не входять до НАТО: Вірменія, Молдова, Боснія, Герцеговина, а також сили Косова.

"Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці й будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами", - повідомила Сінгх.

За її словами, метою маневрів буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, "стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії".

Зазначимо, Вірменія, яка два роки тому відмовилася брати участь у навчаннях НАТО, цього разу змінила позицію через охолодження відносин з Кремлем та ОДКБ, які не підтримали прем'єра Нікола Пашиняна в конфлікті з Азербайджаном за Нагірний Карабах.