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Обсудят "зерновую сделку" и не только. Сегодня состоится заседание Совбеза ООН

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Среда 26 июля 2023 12:53
Обсудят "зерновую сделку" и не только. Сегодня состоится заседание Совбеза ООН Фото: Обсудят "зерновое соглашение" и не только. Сегодня состоится заседание Совбез ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет безопасности ООН соберется на заседание сегодня, 26 июля, для обсуждения российских ударов по портам Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, Россия пожаловалась Совету безопасности ООН на якобы преследование УПЦ МП из-за ее связей с Москвой и РПЦ, которая поддержала российское вторжение на территорию Украины.

Украина, со своей стороны, попросила о встрече из-за нападения России на украинские портовые города, в том числе Одессу, с целью блокирования экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции.

Обстрел Одессы и области

После того как Россия вышла из "зернового соглашения", враг почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области.

Также, например, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушены здание храма и крыша.

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