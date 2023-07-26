Обсудят "зерновую сделку" и не только. Сегодня состоится заседание Совбеза ООН
Совет безопасности ООН соберется на заседание сегодня, 26 июля, для обсуждения российских ударов по портам Украины и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, Россия пожаловалась Совету безопасности ООН на якобы преследование УПЦ МП из-за ее связей с Москвой и РПЦ, которая поддержала российское вторжение на территорию Украины.
Украина, со своей стороны, попросила о встрече из-за нападения России на украинские портовые города, в том числе Одессу, с целью блокирования экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции.
Обстрел Одессы и области
После того как Россия вышла из "зернового соглашения", враг почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области.
Также, например, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушены здание храма и крыша.
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