Обговорять відповідь РФ та КНДР. Японія, США та Південна Корея проведуть тристоронній саміт
Уряд США готується до тристоронніх переговорів з лідерами Японії та Південної Кореї у липні з нагоди саміту НАТО у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Очікується, що президент США Джо Байден обговорить з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою та президентом Південної Кореї Юн Сок Елем низку питань, включаючи посилення стримування зростаючого впливу Китаю та ядерних та ракетних загроз Північній Кореї, а також співробітництво з НАТО.
Очікується, що Байден офіційно запросить Кішиду відвідати Сполучені Штати у липні під час американо-японського саміту, запланованого на 10 квітня у Вашингтоні.
За словами джерела Держдепартаменту США, порядок денний липневого саміту, як очікується, включатиме зміцнення оборонної співпраці між збройними силами та безперешкодний обмін інформацією, а також розширення співробітництва в галузі кібербезпеки.
Вони також обговорять свою відповідь Росії, яка поглиблює військові зв'язки із Північною Кореєю, продовжуючи війну проти України.
Сполучені Штати також мають намір розширити співпрацю в галузі економічної безпеки, а також постачання критично важливих товарів, таких як напівпровідники.
Провокації КНДР та ядерні загрози Пхеньяну
Нагадаємо, у січні Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.
Видання New York Times повідомило, що у США передбачається можливість початку воєнних дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.
Водночас, зазначають у пресі, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, оскільки темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.
На тлі загроз про початок військового конфлікту КНДР провели навчання з імітацією штурму та захопленням південнокорейського прикордонного посту. Необхідність тренувань щодо атак на прикордонні пункти в КНДР пояснили протидією "постійним загрозам ворогів".
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