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Обсудят ответ России и КНДР. Япония, США и Южная Корея проведут трехсторонний саммит

Понедельник 01 апреля 2024 05:51
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Обсудят ответ России и КНДР. Япония, США и Южная Корея проведут трехсторонний саммит Фото: Япония, США и Южная Корея проведут первый трехсторонний саммит (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство США готовится к трехсторонним переговорам с лидерами Японии и Южной Кореи в июле по случаю саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Ожидается, что президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем ряд вопросов, включая усиление сдерживания растущего влияния Китая и ядерных и ракетных угроз Северной Кореи, а также сотрудничество с НАТО.

Ожидается, что Байден официально пригласит Кишиду посетить Соединенные Штаты в июле во время американо-японского саммита, запланированного на 10 апреля в Вашингтоне.

По словам источника Госдепартаменте США, повестка дня июльского саммита, как ожидается, будет включать укрепление оборонного сотрудничества между вооруженными силами и беспрепятственный обмен информацией, а также расширение сотрудничества в области кибербезопасности.

Они также обсудят свой ответ России, которая углубляет военные связи с Северной Кореей, продолжая войну против Украины.

Соединенные Штаты также намерены расширить сотрудничество в области экономической безопасности, а также поставки критически важных товаров, таких как полупроводники.

Провокации КНДР и ядерные угрозы Пхеньяна

Напомним, в январе Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Издание New York Times сообщило, что в США предусматривается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

Вместе с тем, отмечают в прессе, Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

На фоне угроз о начале военного конфликта КНДР провели учения с имитацией штурма и захватом южнокорейского пограничного поста. Необходимость тренировок по атакам на пограничные пункты в КНДР объяснили противодействием "постоянным угрозам врагов".

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