Росія цілий день б'є по Харкову. Постраждали четверо людей

Російські війська цілий день завдають ударів по Харкову. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Росіяни увесь день завдають ударів по Харкову. На зараз ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік", - розповів він.

Зокрема, 45-річний чоловік отримав уламкові поранення, він від госпіталізації відмовився.

"У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці", - констатував голова ОВА.

Наслідки обстрілу

Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.