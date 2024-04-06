Харків поза небезпекою. Зеленський заявив, що місто укріплено оборонними рубежами

Станом на сьогодні Харків не захищений від повітряних атак, проте він захищений оборонними рубежами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.

"Харків сьогодні захищено. Не з точки зору неба. Що стосується наших оборонних рубежів, то Харків сьогодні не знаходиться у небезпеці". - заявив президент.

Він наголосив, що Харків досі залишається бажаною ціллю для росіян, та наголосив, що не лише Харків.

"Те, що це бажана ціль, то росіяни цього не приховують. Весь схід, такі міста, як Харків та Краматорськ, це їх бажана ціль. Але сьогодні ми впевнено захищаємо Харківську область", - підкреслив Зеленський.