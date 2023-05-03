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Обговорили розвиток армії. Резніков провів зустріч з делегацією з США

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Україна, Середа 03 травня 2023 22:41
Обговорили розвиток армії. Резніков провів зустріч з делегацією з США Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова у Twitter.

"Мав честь вітати сьогодні в Україні делегацію США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом", - заявив міністр.

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Фото: зустріч Резнікова з американською делегацією (twitter.com oleksiireznikov)

Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії, зокрема:

  • в ІТ-сфері;
  • БПЛА;
  • розмінуванні.

"Дякуємо нашим американським друзям за незмінну підтримку.Разом до перемоги!", - додав Резніков.

Нагадаємо, вчора міністр оборони провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

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Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки Олексій Резніков
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