Обговорили розвиток армії. Резніков провів зустріч з делегацією з США

Сьогодні, 3 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова у Twitter .

"Мав честь вітати сьогодні в Україні делегацію США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом", - заявив міністр.

Фото: зустріч Резнікова з американською делегацією (twitter.com oleksiireznikov)

Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії, зокрема:

в ІТ-сфері;

БПЛА;

розмінуванні.

"Дякуємо нашим американським друзям за незмінну підтримку.Разом до перемоги!", - додав Резніков.

Нагадаємо, вчора міністр оборони провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

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