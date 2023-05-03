ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обсудили развитие армии. Резников провел встречу с делегацией из США

Новина українською →
Украина, Среда 03 мая 2023 22:41
Обсудили развитие армии. Резников провел встречу с делегацией из США Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с делегацией США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.

"Имел честь приветствовать сегодня в Украине делегацию США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом", - заявил министр.

Изображение

Фото: встреча Резникова с американской делегацией (twitter.com oleksiireznikov)

Он сообщил, что во время встречи они обсудили важные высокотехнологичные решения для дальнейшего развития украинской армии, в частности:

  • в ИТ-сфере;
  • БПЛА;
  • разминировании.

"Спасибо нашим американским друзьям за неизменную поддержку. Вместе к победе!", - добавил Резников.

Напомним, вчера министр обороны провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Соединенные Штаты Америки Алексей Резников
NEWS
Уже больше 20 погибших. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона
Уже больше 20 погибших. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных