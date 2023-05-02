Резніков провів розмови з міністрами оборони Фінляндії та Норвегії і главою МЗС Ісландії

У вівторок, 2 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном. Також він поговорив з міністром закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова у Twitter.

"Мені було приємно поспілкуватися з міністром оборони Кайкконеном", - йдеться у повідомленні. Міністри обговорили ситуацію на полі бою. Резніков заявив, що Фінляндія наш надійний союзник на шляху спільної перемоги над російською агресією. "Сьогодні я мав з моїм колегою Бйорном Арілдом Грамом", - додав Резніков. Міністр зазначив, що Україна сподівається на продовження плідної співпраці в оборонній сфері з Норвегією. Також Резніков провів змістовну розмову з міністром закордонних справ Ісландії. Він висловив подяку за сильну позицію Ісландії при підтримці України.