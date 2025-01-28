Обговорили формування корпусів у ЗСУ: Зеленський провів нове засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили формування корпусів у Збройних Силах України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, під час Ставки він заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті в Україні та у Курській області.
"Серед питань - формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що на основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки щодо модернізації.
Також на ставці була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо комунікації з партнерами України.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував своїх колег у НАТО про ситуацію на фронті, оцінку планів Росії щодо продовження війни та прогнози щодо її подальших дій. Також він представив стратегію дій України на 2025 рік.
Також варто зауважити, що під час 25-го засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня міністр оборони України Рустем Умєров представив військову стратегію України на 2025 рік.
Вона базується на чотирьох ключових пріоритетах: стабілізація лінії фронту, зміцнення обороноздатності України, посилення захисту неба та морських шляхів, а також асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.
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