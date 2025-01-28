Обсудили формирование корпусов в ВСУ: Зеленский провел новое заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
По словам Зеленского, во время Ставки он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте в Украине и в Курской области.
"Среди вопросов - формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины. Есть конкретика по этому поводу. Мы будем и в дальнейшем укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что на основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги по модернизации.
Также на ставке был доклад министра обороны Рустема Умерова по коммуникации с партнерами Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал своих коллег в НАТО о ситуации на фронте, оценку планов России по продолжению войны и прогнозы относительно ее дальнейших действий. Также он представил стратегию действий Украины на 2025 год.
Также стоит заметить, что во время 25-го заседания встречи в формате "Рамштайн" 9 января министр обороны Украины Рустем Умеров представил военную стратегию Украины на 2025 год.
Она базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, а также асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.
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