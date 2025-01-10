Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії на 2025 рік

Україна під час 25-го засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня представила військову стратегію на 2025 рік. Вона базується на чотирьох ключових пріоритетах.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

Умєров назвав такі пріоритети:

стабілізація лінії фронту

зміцнення обороноздатності України

посилення захисту неба та морських шляхів

асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Міністр оборони заявив, що це була одна найважливіших зустрічей у форматі "Рамштайн", яка стала черговим етапом у посиленні обороноздатності України.

Під час зустрічі затвердили дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

авіація

ППО

морські спроможності

артилерія

бронетехніка

ІТ

дрони

розмінування

"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - написав міністр оборони.

Допомога від партнерів

Умєров повідомив, що під час зустрічі було оголошено про нові пакети допомоги.