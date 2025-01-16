Сирський представив головкомам НАТО стратегію України на 2025 рік

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував своїх колег у НАТО про ситуацію на фронті, оцінку планів Росії щодо продовження війни та прогнози щодо її подальших дій. Також він представив стратегію дій України на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу місії України при НАТО.

Сьогодні, 16 січня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Ради Україна-НАТО у на рівні головнокомандувачів Збройних сил.

Участь у засіданні онлайн взяв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він подякував союзникам за підтримку у боротьбі з російською агресією і, у тому числі, за створення місії NSATU (Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та тренувань для України), яка відіграватиме важливу роль у координації допомоги Україні.

Сирський поінформував партнерів про оперативно-стратегічну обстановку на фронті, оцінку планів Росії щодо продовження війни та прогнози щодо її подальших дій.

Головнокомандувач також представив союзникам стратегією дій України на 2025 рік. Він окремо наголосив на важливості для України посилення протиповітряної оборони, зокрема для захисту критичної інфраструктури, а також можливості завдавати ударів по військових об’єктах вглиб території РФ.

Окрім того, Сирський закликав держави-члени НАТО інвестувати в українську оборонну промисловість за "данською моделлю", а також надати додаткову підтримку у підготовці військових, зокрема, поряд з підготовкою за межами України підтримати ініціативу щодо проведення тренувань на українських полігонах із залученням інструкторів держав-членів Альянсу.

Зазначається, що союзники своєю чергою запевнили у тому, що підтримка України залишатиметься незмінною і підтвердили готовність надавати необхідну допомогу.