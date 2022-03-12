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Обговорили, как еще можно надавить на РФ ради прекращения войны, - Зеленский о переговорах с Байденом

Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Во время разговора главы государств обговорили, как еще можно надавить на Россию ради прекращения войны и установления мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время его брифинга.

"Россия будет лишена нормальной возможности торговать со странами "Большой семерки". Чем меньше долларов заработает российский бизнес, и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей будет у российских военных, чтобы убивать наших людей", - отметил президент.

Он также заявил, что с российского рынка уже уходят ведущие мировые компании. Власти России поставили страну за границы глобального мира, начав войну против Украины.

Зеленский добавил, что в московских обменниках доллар достигал даже отметки в 200 рублей. Но это только начало действия международных санкций. Он добавил, что из-за запрета ввоза долларов, будет дефицит валюты и курс будет скакать еще больше.

"Каждый россиянин ощутит, что отсутствие мира - это угроза ему лично", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к польскому народу.

Ранее у Зеленского обратились к белорусам после провокации РФ.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины