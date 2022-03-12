Обговорили, як ще можна натиснути на РФ заради припинення війни, - Зеленський про переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. Під час розмови глави держав обговорили, як ще можна натиснути на Росію заради припинення війни і встановлення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його брифінгу.
"Росія буде позбавлена нормальної можливості торгувати з країнами "Великої сімки". Чим менше доларів заробить російський бізнес, і чим менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб вбивати наших людей", - зазначив президент.
Він також заявив, що з російського ринку вже йдуть провідні світові компанії. Влада Росії поставила країну за межі глобального світу, почавши війну проти України.
Зеленський додав, що в московських обмінниках долар досягав навіть позначки у 200 рублів. Але це тільки початок дії міжнародних санкцій. Він додав, що через заборону ввезення доларів, буде дефіцит валюти і курс буде скакати ще більше.
"Кожен росіянин відчує, що відсутність миру - це загроза йому особисто", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до польського народу.
Раніше Зеленський звернувся до білорусів після провокації РФ.
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