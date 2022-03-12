Обговорили, як ще можна натиснути на РФ заради припинення війни, - Зеленський про переговори з Байденом

"Росія буде позбавлена нормальної можливості торгувати з країнами "Великої сімки". Чим менше доларів заробить російський бізнес, і чим менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб вбивати наших людей", - зазначив президент.

Він також заявив, що з російського ринку вже йдуть провідні світові компанії. Влада Росії поставила країну за межі глобального світу, почавши війну проти України.

Зеленський додав, що в московських обмінниках долар досягав навіть позначки у 200 рублів. Але це тільки початок дії міжнародних санкцій. Він додав, що через заборону ввезення доларів, буде дефіцит валюти і курс буде скакати ще більше.

"Кожен росіянин відчує, що відсутність миру - це загроза йому особисто", - підкреслив глава держави.