Зеленский обратился к польскому народу: мы вместе спасем Европу из этой пропасти
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за огромную поддержку президента Польши Анджея Дуду и польский народ после вторжения России на территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Я чувствую, что мы уже сформировали чрезвычайно сильный союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности, а не из слов на бумаге.
Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие", - заявил он.
По словам Зеленского, очень долго "интересанты" пытались убедить всех, что украинцы и поляки враждуют. На самом деле, это не так.
Зеленский напомнил, что вместе нас 90 миллионов - украинцев и поляков, которые смогут вытащить нас из этой пропасти, остановить врага.
"Это историческая миссия", - добавил президент.
Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, как можно сдержать Россию, чтобы уже сейчас защитить соседние страны.
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