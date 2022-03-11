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У Зеленского обратились к белорусам после провокации РФ: не дайте втянуть себя в войну

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Пятница 11 марта 2022 17:26
У Зеленского обратились к белорусам после провокации РФ: не дайте втянуть себя в войну Фото: Советник главы ОП Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

В Офисе президента Украины отреагировали на провокацию российских оккупантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина на видеообращение советника главы ОП Алексея Арестовича.

Арестович записал видеообращение, в котором рассказал детали о провокации России на границе с Беларусью.

"Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И именно под этот его визит, в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы", - рассказал советник главы ОП.

Он призвал жителей Беларуси не позволять втягивать себя в преступную авантюру.

"Мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны себе позволить втянуть себя в эту преступную авантюру. Которую россияне используют абсолютно сознательно. Мы за 15 дней уничтожили более 12 тысяч российских солдат. Не надо вам в их число", – заявил Алексей Арестович.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что министр обороны Украины Резников предупредил о возможной провокации РФ на границе с Беларусью.

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