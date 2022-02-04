"Обеспокоены вызовами международной безопасности": Китай и Россия сделали заявление
Президент России Владимир Путин с китайским коллегой Си Цзиньпином опубликовали совместное заявление после встречи. Стороны "обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт президента РФ.
В заявлении говорится, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны.
"Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.
Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности, считают главы РФ и Китая.
Напомним, западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину.
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию США о подготовке фейка России.