"Стурбовані викликами міжнародній безпеці": Китай і Росія зробили заяву
Президент Росії Володимир Путін з китайським колегою Сі Цзіньпіном опублікували спільну заяву після зустрічі. Сторони "стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт президента РФ.
У заяві йдеться, що долі народів усіх країн взаємопов'язані.
"Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і за рахунок безпеки інших держав", - йдеться в заяві.
Міжнародне співтовариство має брати активну участь у глобальному управлінні в інтересах забезпечення загальної комплексної неподільної і стійкої безпеки, вважають глави РФ і Китаю.
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