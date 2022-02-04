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"Стурбовані викликами міжнародній безпеці": Китай і Росія зробили заяву

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Москва, П'ятниця 04 лютого 2022 12:04
"Стурбовані викликами міжнародній безпеці": Китай і Росія зробили заяву Фото: президент Росії Володимир Путін з китайським колегою Сі Цзіньпіном (kremlin)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін з китайським колегою Сі Цзіньпіном опублікували спільну заяву після зустрічі. Сторони "стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт президента РФ.

У заяві йдеться, що долі народів усіх країн взаємопов'язані.

"Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і за рахунок безпеки інших держав", - йдеться в заяві.

Міжнародне співтовариство має брати активну участь у глобальному управлінні в інтересах забезпечення загальної комплексної неподільної і стійкої безпеки, вважають глави РФ і Китаю.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на публікацію США про підготовку фейку Росії.

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