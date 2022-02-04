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"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 11:45
"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию США о подготовке фейка России. По его словам, украинская сторона этому совсем не удивлена.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, Украина знала от США, что такая информация будет обнародована.

"То, что было обнародовано, нас не удивляет. Вообще вся операция по незаконной оккупации Крыма состоялась под фальшивым флагом. В этой ситуации важно, что любые планы РФ выходят на свет и нам удается их срывать", - сообщил Кулеба.

Что за фейк-видео

Вчера западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. В частности, якобы Москва намерена использовать фейковое видео с нападением на российскую территорию или русскоязычных на Донбассе.

Реакция Кремля

У президента России Владимира Путина заявили, ранее озвучивались похожие идеи.

"Это не первое подобное обещание. Раньше похоже тоже озвучивались. Но так ничего и не было", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России
"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России
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