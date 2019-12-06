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Обеспечение прав оппозиции пропишут в новом регламенте Рады

Новости » Политика     06.12.2019 - 17:09
Обеспечение прав оппозиции пропишут в новом регламенте Рады
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Стефанчука, нормирование отношений между властью и оппозицией состоится после принятия первоочередных для страны законов

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что обеспечение прав оппозиции будет отражено в новом регламенте парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Так, Стефанчук отметил, что нормирование отношений между властью и оппозицией обязательно состоится после принятия первоочередных для страны законопроектов. По его мнению, сначала необходимо обеспечить стабильность экономики и усилить борьбу с коррупцией для восстановления доверия инвесторов.

"Руслан Стефанчук подчеркнул, что нормы по обеспечению прав оппозиции будут отражены в новом регламенте Верховной рады Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционным законопроект №1211 о парламентской оппозиции. Члены комитета отметили, что проект предоставит исключительные права оппозиции только одной политической силе и дискриминирует права других фракций.

Как писало РБК-Украина, парламентская фракция партии "Батькивщина" после принятия Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию.

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