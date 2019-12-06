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Забезпечення прав опозиції пропишуть у новому регламенті Ради

Новини » Політика     06.12.2019 - 17:09
Забезпечення прав опозиції пропишуть у новому регламенті Ради
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Стефанчука, унормування відносин між владою і опозицією відбудеться після ухвалення першочергових для країни законів

Перший віце-спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що забезпечення прав опозиції буде відображене у новому регламенті парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради.

Так, Стефанчук зазначив, що унормування відносин між владою і опозицією обов’язково відбудеться після ухвалення першочергових для країни законопроектів. На його думку, спочатку необхідно забезпечити стабільність економіки та посилити боротьбу з корупцією для відновлення довіри інвесторів.

"Руслан Стефанчук підкреслив, що норми щодо забезпечення прав опозиції будуть відображені у новому регламенті Верховної ради України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань антикорупційної політики визнав корупційним законопроект №1211 про парламентську опозицію. Члени комітету відзначили, що проект надасть виняткові права опозиції тільки одній політичній силі і дискримінує права інших фракцій.

Як писало РБК-Україна, парламентська фракція партії "Батьківщина" після прийняття Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні перейшла в опозицію.

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