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Комитет признал коррупционным законопроект о парламентской оппозиции

Новости » Политика     25.11.2019 - 16:55
Комитет признал коррупционным законопроект о парламентской оппозиции
Фото: Анастасия Красносельская (Виталий Носач/РБК-Украина)

Члены комитета ранее уже признавали документ содержащим коррупционные риски

Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционным законопроект №1211 о парламентской оппозиции. Об этом сообщила глава комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет повторно рассмотрел законопроект о парламентской оппозиции №1211, внесенный группой депутатов от фракции "Оппозиционной платформы "За жизнь". Обсуждение законопроекта длилось почти час, однако члены комитета отметили, что проект предоставит исключительные права оппозиции только одной политической силе и дискриминирует права других фракций.

"Предложение - оставить в силе заключение комитета о том, что законопроект содержит коррупционные риски в связи с дискриминационной нормой о зависимость права на статус оппозиции для меньшей фракции от решения большей некоалиционной фракции. Второе в решении комитета - снять вопрос о коррупциогенности в норме об исключительном праве крупнейшей некоалиционной фракции формировать оппозицию, поскольку действительно речь идет не об исключительном, а о приоритетном. Поэтому один из рисков мы снимаем", - сообщила Красносельская.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета.

В то же время члены комитета отметили, что Верховной раде необходимо принять законопроект, который будет регулировать вопросы создания парламентской оппозиции.

"При этом мы можем еще раз подчеркнуть, что правовое регулирование оппозиции необходимо, и решение комитета по коррупционному фактору в одной конкретной норме законопроекта никоим образом не означает, что в целом урегулирование статуса оппозиции не нужно", - добавила председатель комитета.

Напомним, ранее в ходе своего заседания комитет по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума. Кроме того, члены комитета признали и коррупционным проект закона №1211.

Как писало РБК-Украина, парламентская фракция партии "Батькивщина" после принятия Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию.

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