ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Объемы газа в ПХГ Украины превысили 17 млрд кубометров

Новости » Экономика    16.08.2019 - 15:52
Объемы газа в ПХГ Украины превысили 17 млрд кубометров
Иллюстративное фото (УНИАН)

За два оставшихся месяца надо закачать 3 млрд кубометров

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на утро 16 августа выросли до 17,003 млрд куб. м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Коболев напомнил, что до конца сезона закачки газа осталось 60 дней.

"Осталось добавить 3 млрд. куб. м", - написал он.

Объемы газа в ПХГ Украины превысили 17 млрд кубометров

Отметим, по данным АО "Укртрансгаз", за семь месяцев 2019 года в Украину импортировано 7,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 36% аналогичного прошлогоднего объема. В январе-июле 2019 года в ПХГ было закачано 7,2 млрд куб. м газа, что больше на 33%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 июля 2019 года, в ПХГ Украины хранилось 15,9 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 24%, чем год назад.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

"Нафтогаз" назвал цену газа в сентябре "Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты"
Новости Украины газПХГНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь