Объемы газа в ПХГ Украины превысили 17 млрд кубометров

Иллюстративное фото (УНИАН)

За два оставшихся месяца надо закачать 3 млрд кубометров

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на утро 16 августа выросли до 17,003 млрд куб. м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Коболев напомнил, что до конца сезона закачки газа осталось 60 дней.

"Осталось добавить 3 млрд. куб. м", - написал он.

Отметим, по данным АО "Укртрансгаз", за семь месяцев 2019 года в Украину импортировано 7,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 36% аналогичного прошлогоднего объема. В январе-июле 2019 года в ПХГ было закачано 7,2 млрд куб. м газа, что больше на 33%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 июля 2019 года, в ПХГ Украины хранилось 15,9 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 24%, чем год назад.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.