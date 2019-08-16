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Обсяги газу в ПСГ України перевищили 17 млрд кубометрів

Новини » Економіка    16.08.2019 - 15:52
Обсяги газу в ПСГ України перевищили 17 млрд кубометрів
Ілюстративне фото (УНІАН)

За два місяці, що залишилися, потрібно закачати 3 млрд кубометрів

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на ранок 16 серпня зросли до 17,003 млрд куб. м. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Коболєв нагадав, що до кінця сезону закачування газу залишилося 60 днів.

"Залишилось додати 3 млрд. куб. м", - написав він.

Обсяги газу в ПСГ України перевищили 17 млрд кубометрів

Зазначимо, за даними АТ "Укртрансгаз", за сім місяців 2019 року в Україну імпортовано 7,6 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 36% аналогічного минулорічного обсягу. У січні-липні 2019 року в ПСГ було закачано 7,2 млрд куб. м газу, що більше на 33%, ніж протягом такого ж періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%. Станом на 31 липня 2019 року, в ПСГ України зберігається 15,9 млрд куб. м блакитного палива. Це більше на 24%, ніж рік тому.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

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