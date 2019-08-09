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Украина снизила потребление, увеличила добычу и транзит газа

Новости » Экономика    09.08.2019 - 14:00
Украина снизила потребление, увеличила добычу и транзит газа
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Транзит с начала года вырос на 4%

Украинским потребителям всех категорий за январь-июль 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 15,6 млрд куб. м газа, что на 10% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, общее использование газа для производственно-технологических нужд увеличилось на 3% до 2,2 млрд куб. м природного газа.

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на июль 2019 года в сравнении с прошлым годом возросло на 2% до 12,2 млрд куб. м.

Всего за семь месяцев 2019 года в Украину импортировано 7,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 36% аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 53,2 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,2 млрд куб. м, или на 4%.

В январе-июле 2019 года в ПХГ было закачано 7,2 млрд куб. м газа, что больше на 33%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 июля 2019 года, в ПХГ Украины хранится 15,9 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 24%, чем год назад.

Украина снизила потребление, увеличила добычу и транзит газа

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 год из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" российский "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС на 25%, или 60 млн куб. м/сутки.

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