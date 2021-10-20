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Объем наличных с начала года вырос более чем на 30 млрд гривен: каких банкнот больше всего

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Украина, Среда 20 октября 2021 15:50
Объем наличных с начала года вырос более чем на 30 млрд гривен: каких банкнот больше всего Фото: объем наличных вырос еще на 33,7 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на 592,2 млрд грн. Это на 33,7 млрд грн, или на 6% больше, чем на начало этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в обращении находилось 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн, а также 13,9 млрд монет (без памятных и инвестиционных) - на 4,4 млрд грн.

На одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет (по состоянию на 1 января 2021 года - 72 и 149 шт. соответственно). Традиционно сохраняют лидерство среди банкнот - 200 гривен, а среди монет - 10 копеек (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (78,4 млн шт. или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (75,3 млн шт. или 0,5% от общего количества монет в обращении).

В обращении еще остается 447,4 млн "золотистых" одногривневых монет, но постепенно НБУ выводит их из обращения.

Объем наличных с начала года вырос более чем на 30 млрд гривен: каких банкнот больше всего

Напомним, за 2020 год наличные в обращении выросла на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

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Национальный банк Украины
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