Объем наличных с начала года вырос более чем на 30 млрд гривен: каких банкнот больше всего

По состоянию на 1 октября 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на 592,2 млрд грн. Это на 33,7 млрд грн, или на 6% больше, чем на начало этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, в обращении находилось 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн, а также 13,9 млрд монет (без памятных и инвестиционных) - на 4,4 млрд грн.

На одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет (по состоянию на 1 января 2021 года - 72 и 149 шт. соответственно). Традиционно сохраняют лидерство среди банкнот - 200 гривен, а среди монет - 10 копеек (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (78,4 млн шт. или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (75,3 млн шт. или 0,5% от общего количества монет в обращении).

В обращении еще остается 447,4 млн "золотистых" одногривневых монет, но постепенно НБУ выводит их из обращения.