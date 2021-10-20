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Обсяг готівки з початку року зріс більш ніж на 30 млрд гривень: яких банкнот найбільше

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 15:50
Обсяг готівки з початку року зріс більш ніж на 30 млрд гривень: яких банкнот найбільше Фото: обсяг готівки зріс ще на 33,7 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2021 року в обігу в Україні перебувало готівки на 592,2 млрд грн. Це на 33,7 млрд грн або на 6% більше, ніж на початок цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в обігу перебувало 2,9 млрд банкнот на загальну суму 587,7 млрд грн, а також 13,9 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) - на 4,4 млрд грн.

На одного українця припадало 70 банкнот та 159 розмінних і платіжних обігових монет (станом на 1 січня 2021 року - 72 та 149 шт. відповідно). Традиційно лідерство зберігають: серед банкнот - 200 гривень, а серед монет - 10 копійок (24,5% та 28,8% відповідно від загальної кількості в обігу).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (78,4 млн шт. або 2,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет - номіналом 10 гривень (75,3 млн шт. або 0,5% від загальної кількості монет в обігу).

В обігу ще залишається 447,4 млн "золотистих" одногривневих монет, але поступово НБУ виводить їх з обігу.

Обсяг готівки з початку року зріс більш ніж на 30 млрд гривень: яких банкнот найбільше

Нагадаємо, за 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривень).

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