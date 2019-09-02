Объем наличной гривны за 23 года увеличился более чем в 100 раз

Объем наличных денег в обращении с 2 сентября 1996 года, когда булав введена национальная валюта Украины, до июля 2019 года увеличился в 127 раз, с 3,1 млрд грн до 393,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

Как отмечается в сообщении, денежная реформа длилась всего две недели - с 2 до 16 сентября 1996 года. В этот период продолжался обмен рублей на гривну (100 000 карбованцев=1 гривна), а после 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.

На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн. рублей. В результате перехода на гривню было изъято 97% эмитированных к этому карбованцев (327,9 трлн крб.), а НБУ ввел в наличное обращение банкноты гривны на сумму свыше 3,1 млрд грн.

По данным НБУ, сейчас в наличном обращении страны находится наличных на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Напомним, Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.