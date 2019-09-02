Обсяг готівкової гривні за 23 роки збільшився більш ніж у 100 разів

Обсяг готівки в обігу з 2 вересня 1996 року, коли булав введена національна валюта України, до липня 2019 року збільшився у 127 разів з 3,1 млрд грн до 393,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Національного банку у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, грошова реформа тривала всього два тижні - з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період тривав обмін карбованців на гривню (100 000 карбованців=1 гривня), а після 16 вересня 1996 року єдиним засобом платежу на території України стала гривня.

На момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало 338,1 трлн. карбованців. У результаті переходу на гривню було вилучено 97% емітованих до цього карбованців (327,9 трлн крб.), натомість НБУ ввів у готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 млрд грн.

За даними НБУ, зараз у готівковому обігу країни перебуває готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом1, 2 и 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні - оновлені 20, 100 та 500 гривен.