Об'єднавчий собор пройде в закритому форматі

Фото: Софійський собор (РБК-Україна)

Представники ЗМІ не будуть допускатися на територію Софійського собору

Об'єднавчий собор, який відбудеться в Софійському соборі в Києві 15 грудня, пройде в закритому форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Томос 2018" в Facebook.

Повідомляється, що за підсумками роботи підготовчого оргкомітету було визначено формат проведення Собору, як закритий. У зв'язку з цим представників ЗМІ не будуть пропускати на територію заповідника Софія Київська і Софійського собору.

"На початку заходу відбудеться трансляція спільної молитви ієрархів та привітального слова. Сигнал виступів отримують всі телеканали і передано на екрани на Софійській площі. Для представників медіа буде облаштована спеціальна локація - подіум для висвітлення подій навколо Об'єднавчого собору. Ніяких обмежень для роботи журналістів на громадському заході немає. Для виконання своїх обов'язків представники ЗМІ повинні мати при собі посвідчення і пройти межі безпеки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, робота дронов в районі проведення Собору через заходи безпеки буде неможливою.

Нагадаємо, Об'єднавчий собор пройде 15 грудня в Києві в Софійському соборі. У ході загальних зборів духовенства буде оголошено про створення нової української православної церкви, обраний її голова та затверджено статут.

Як повідомляло РБК-Україна, Об'єднавчий собор - це зібрання священнослужителів і мирян українських церков, в ході якого буде оголошено про створення нової православної церкви, а також буде обраний її голова. Саме він повинен поїхати в Стамбул і отримати томос про автокефалію української церкви.

У Соборі від УПЦ КП будуть брати участь понад 40 єпископів, від УАПЦ - 14. А від УПЦ МП на Собор, швидше за все, приїдуть тільки троє або четверо. Нагадаємо, що синод УПЦ Московського патріархату ухвалив рішення не брати участь в об'єднавчому Соборі, так як вважає його "незаконним зборами".

Зазначимо, що архієрейський Собор УПЦ Київського патріархату більшістю голосів підтримав кандидатуру митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля об'єднаної української православної церкви.