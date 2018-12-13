Об'єднавчий собор буде помісним, - Зоря

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

УПЦ КП представить свого кандидата на верховенство в помісній церкві на соборі

Об'єднавчий собор, який відбудеться 15 грудня в Києві, буде помісним. Про це повідомив представник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) , передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, архієпископ зазначив, що ієрархи Української православної церкви прийдуть на собор 15 грудня. Кожен візьме з собою двох людей: одного клірика і одного ченця або мирянина.

УПЦ КП представить свого кандидата на верховенство в помісній церкві вже на соборі.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року в Києві пройде Об'єднавчий собор, на якому проголосять Православну церкву в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля.

Зазначимо, Українська православна церква Київського патріархату 13 грудня визначилася зі своїм кандидатом на главу помісної православної церкви в Україні. Зокрема, з єдиною кандидатурою УПЦ КП визначилася під час архієрейського собору.

Крім того, стало відомо, що Вселенський патріарх вручить томос про автокефалію майбутньому главі помісної православної церкви в Україні в Константинополі 6 січня 2019 року.