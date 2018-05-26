В Объединенных силах проверяют боевую готовность воинских частей

Комиссия ООС проверила боевую готовность артиллерии 36 ОБрМП

В Объединенных силах специальная комиссия проводит работу по проверке боевой готовности и готовности воинских частей к действиям по назначению. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, в течение 23-24 мая комиссией Объединенных сил было проверено боевую готовность артиллерии 36 ОБрМП (отдельная бригада морской пехоты).

"Главными критериями для определения конечной оценки были: скорость, маневренность, точность. Воины-артиллеристы морской пехоты с задачами справились. По критериям оценки артиллерия бригады морской пехоты определена как "готова", - отметили в штабе ООС.

Напомним, вечером 25 мая 2018 военнослужащие операции О'объединенных сил на Донбассе сбили беспилотник боевиков, вел разведку позиций украинских войск.

Ранее в ООС сообщили, сколько боевиков было ликвидировано 24 мая. Так, в течение суток ликвидировано 14 боевиков.