Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Объединенных силах проверяют боевую готовность воинских частей

НовостиОбщество    26.05.2018 - 16:34
Фото: артиллерия 36 ОБрМП (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: артиллерия 36 ОБрМП (facebook.com/pressjfo.news)

Комиссия ООС проверила боевую готовность артиллерии 36 ОБрМП

В Объединенных силах специальная комиссия проводит работу по проверке боевой готовности и готовности воинских частей к действиям по назначению. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, в течение 23-24 мая комиссией Объединенных сил было проверено боевую готовность артиллерии 36 ОБрМП (отдельная бригада морской пехоты).

"Главными критериями для определения конечной оценки были: скорость, маневренность, точность. Воины-артиллеристы морской пехоты с задачами справились. По критериям оценки артиллерия бригады морской пехоты определена как "готова", - отметили в штабе ООС.

Напомним, вечером 25 мая 2018 военнослужащие операции О'объединенных сил на Донбассе сбили беспилотник боевиков, вел разведку позиций украинских войск.

Ранее в ООС сообщили, сколько боевиков было ликвидировано 24 мая. Так, в течение суток ликвидировано 14 боевиков.

Военнослужащие ООС доставили гуманитарную помощь защитникам Крымского Российские СМИ распространяют информацию о подготовке ВСУ к "масштабных провокаций", - разведка
Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top