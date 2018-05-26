Сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі

Безпілотник вів розвідку позицій українських військ

Військові операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збили безпілотний літальний апарат бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волноваському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - йдется у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення ООС в період з 15 по 22 травня зафіксовано близько 45 розвідувальних польотів безпілотників Збройних сил Російської Федерації.