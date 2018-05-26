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Сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 08:40
Фото: уламки безпілотника (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: уламки безпілотника (facebook.com/pressjfo.news)

Безпілотник вів розвідку позицій українських військ

Військові операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збили безпілотний літальний апарат бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волноваському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - йдется у повідомленні.

НАГАДАЛИ ОКУПАНТАМ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ППО ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 25 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення ООС в період з 15 по 22 травня зафіксовано близько 45 розвідувальних польотів безпілотників Збройних сил Російської Федерації.

На Донбасі за чотири роки від обстрілів постраждало більше 700 шкіл У ООС повідомили, скільки бойовиків ліквідовано з початку доби
Теги публікації: Донбас, беспилотник, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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