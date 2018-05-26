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В Об'єднаних силах перевіряють бойову готовність військових частин

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 16:34
Фото: артилерія 36 ОБрМП (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: артилерія 36 ОБрМП (facebook.com/pressjfo.news)

Комісія ООС перевірила бойову готовність артилерії 36 ОБрМП

В Об’єднаних силах спеціальна комісія проводить роботу щодо перевірки бойової готовності та готовності військових частин до дій за призначенням. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, протягом 23-24 травня комісією Об’єднаних сил було перевірено бойову готовність артилерії 36 ОБрМП (окрема бригада морської піхоти).

"Головними критеріями для визначення кінцевої оцінки були: швидкість, маневреність, точність. Воїни-артилеристи морської піхоти із завданнями впоралися. За критеріями оцінки артилерія бригади морської піхоти визначена як "готова", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, ввечері 25 травня 2018 військовослужбовці операції Об'єднаних сил на Донбасі збили безпілотник бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ.

Раніше в  ООС повідомили, скільки бойовиків було ліквідовано 24 травня. Так, протягом доби ліквідовано до 14 бойовиків. 

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Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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