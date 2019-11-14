Беларусь планирует изменить договор о границе с РФ

Фото: флаги Беларуси и России (tsargrad.tv)

Российско-белорусское соглашение о границе ранее автоматически продолжалось раз в пять лет

Беларусь планирует инициировать изменение договора 1995 года с Российской Федерацией о взаимных усилиях в охране границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

Сообщается, что в Минске недовольны дополнительными пунктами контроля на российской границе, на которых товары, проходящие через Беларусь транзитом, задерживаются.

"Мы как транзитная страна, теряем свою привлекательность, потому что выставляются дополнительные пункты контроля и там возвращают обратно граждан и грузы, они проходят через другие страны", - сказал госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

По его словам, ранее проверку документов вели только белорусские пограничники на внешней границе Беларуси и РФ, используя единый с россиянами список невъездных людей.

Однако затем Россия в одностороннем порядке ввела контроль на границе с Беларусью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также раскритиковал российскую сторону за очереди фур на границе, которые иногда достигают десятикилометровой длины. По его словам, к этому приводят действия России относительно дополнительного осмотра грузов, в том числе таможенного и фитосанитарного контроля.

Отметим, что российско-белорусское соглашение о границе ранее автоматически продолжалась раз на пять лет. Очередной срок ее действия истекает в ноябре 2019 года.

Напомним, уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности. Речь идет о почти сплоченный банковский надзор, но с двумя центробанками, единственный регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизировано госрегулирования отраслей. Страны пока не решились вводить единую валюту или соединить эмиссионные банки. Тем не менее, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Как сообщало РБК-Украина, ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко передали проект интеграции Беларуси с Россией, которым предусмотрено создание союзного государства. Белорусский лидер поручил ускорить согласование этого вопроса с Москвой.